Пособия по-новому с 1 июля 2026: что изменилось для нас и работодателей Оглавление Что случилось — коротко о законе № 204-ФЗ Какие пособия теперь считают по-новому Как было раньше — старая схема расчёта Как стало сейчас — новая схема Что изменилось для получателей — инструкция Что изменилось для работодателей — инструкция FAQ — ответы на главные вопросы Заключение С 1 июля 2026 года Соцфонд по-новому считает больничные, декретные, пособия при рождении и по уходу за ребёнком. Данные берутся с лицевого счёта, а не от работодателя. Что это значит для вас — полный разбор. 2 июля, 14:51 Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С 1 июля 2026 года Соцфонд изменил подход к расчёту пособий. Теперь данные берутся напрямую с индивидуальных лицевых счетов граждан, а не запрашиваются у работодателей. Разбираем, какие выплаты затронуты, как было раньше и что делать сейчас.

Что случилось — коротко о законе № 204-ФЗ

С 1 июля 2026 года Социальный фонд России (СФР) изменил подход к расчёту ряда пособий: теперь фонд в первую очередь берёт данные для расчёта с индивидуальных лицевых счетов (ИЛС) граждан, а не запрашивает их у работодателей. Поправки были внесены путём принятия Федерального закона от 20.02.2026 № 29-ФЗ.

Суть следующая — законодательный акт обязал добавлять в состав сведений индивидуального лицевого счета данные о стаже для расчёта пособий и о периодах, когда человек уже получал пособия. Проще говоря, СФР больше не нужно каждый раз обращаться за необходимой для назначения пособий информацией к работодателям, он может сразу, напрямую, брать её «изнутри» системы.

Какие пособия теперь считают по-новому

Вступившие в силу с 1 июля поправки затронули сразу несколько выплат:

H3: Больничные;

H3: Декретные;

H3: Пособие при рождении ребёнка;

H3: Пособие по уходу до 1,5 года.

— Выплаты по больничным листам, пособия по беременности и родам, ежемесячные пособия по уходу за ребёнком до полутора лет, единовременное пособие при рождении ребёнка будут назначаться автоматически на основании сведений, которые содержатся на индивидуальных лицевых счетах граждан (беззаявительный расчёт), — сказал в беседе с РИА «Новости» ассистент кафедры финансового права МГЮА Максим Хромченко.

Как было раньше — старая схема расчёта

Кардинальным отличием работы СФР раньше было то, что при наступлении страхового случая, например болезни, ухода в декрет, фонд сам активно запрашивал у работодателя сведения, необходимые для расчёта пособия: данные о страховом стаже, заработке, периодах освобождения от работы с сохранением зарплаты, на которую не начислялись страховые взносы. Информация собиралась из разных источников — от работодателя, из других ведомств, из медицинских организаций или ЗАГС. И так как делалось всё это вручную, иногда данные передавались с ошибками, что приводило к отказу в выплате.

Как стало сейчас — новая схема

Теперь же приоритет отдан данным с ИЛС застрахованного лица. Если вся нужная информация там уже есть (например, потому что работодатель ранее сдавал отчётность по страховым взносам), СФР рассчитает пособие самостоятельно, без дополнительных запросов. Но и в случае, если каких-то сведений вдруг не хватает, фонд обратится к работодателю — но только по той части, которая действительно отсутствует на индивидуальном лицевом счёте.

К тому же благодаря этим поправкам на ИЛС теперь напрямую отражаются периоды военной службы — и они засчитываются в страховой стаж при расчёте больничных и декретных. Вы можете сами обратиться в СФР, чтобы такие периоды включили в ваш лицевой счёт.

Что изменилось для получателей — инструкция

Так или иначе с внесёнными изменениями станет меньше бумажной работы. Если все данные о стаже и заработке уже есть на ИЛС, ни вам, ни работодателю не нужно собирать и передавать дополнительные справки — фонд сам всё посчитает.

Однако следить за актуальностью ИЛС будет не лишним. Перед планируемым страховым случаем (больничный, декрет) зайдите в личный кабинет на «Госуслугах» или на сайт СФР и проверьте, все ли периоды работы, включая военную службу, отражены корректно. Если чего-то не хватает — обратитесь в СФР для внесения записей.

После подачи заявления или наступления страхового случая отслеживайте статус выплаты в личном кабинете СФР или на «Госуслугах».

Если выплата задержалась — сначала проверьте статус, затем уточните у работодателя, не было ли запроса от Соцфонда, возможно, не хватило каких-то данных.

Для работодателя новый порядок работы СФР тоже стал плюсом, ведь теперь меньше рутинных запросов. Если сведения о сотруднике уже есть на ИЛС (потому что ранее уже сдавалась отчётность), повторно предоставлять их не нужно.

Если же работодателю поступил запрос от СФР, ответить нужно точечно — предоставить только те данные, которых действительно нет в системе.

А чтобы проблем было меньше, важно периодически контролировать информацию, содержащуюся на ИЛС сотрудника, особенно специфические периоды. Так, необходимо убедиться, что на индивидуальном лицевом счёте отражены все случаи, когда подчинённый был освобождён от работы с сохранением зарплаты, но страховые взносы не начислялись. Если такие данные раньше не передавались — сообщите в СФР по запросу.

Для удобства рекомендуют настроить электронный документооборот, так намного проще отслеживать входящие запросы от фонда через систему ЭДО.

FAQ — ответы на главные вопросы

Нужно ли мне что-то подавать в Соцфонд?

В большинстве случаев — нет, если данные уже есть на ИЛС. Но если вы заметили пробелы (например, не учтён какой-то период работы), имеет смысл обратиться в СФР, чтобы данные актуализировали.

Как проверить свой индивидуальный лицевой счёт?

Зайдите в личный кабинет на «Госуслугах» или на сайт СФР.

Что делать, если пособие не пришло вовремя?

Проверьте статус выплаты в личном кабинете. Если статус «запрос к работодателю» — уточните у работодателя, ответил ли он на запрос фонда. При нарушении срока или отказе — подайте жалобу через сервис досудебного обжалования на «Госуслугах».

Касается ли это пособий на детей старше 1,5 года?

Нет, новый порядок касается только перечисленных выше выплат (больничные, декретные, единовременное пособие при рождении ребёнка, уход до 1,5 года).

Где посмотреть официальный текст закона?

Текст Федерального закона № 29-ФЗ от 20.02.2026 доступен в справочно-правовых системах, например на Гаранте .

Заключение

Вступившие в силу 1 июля 2026 года изменения в подходе к расчёту пособий сделают их назначение более автоматизированным, быстрым и менее бюрократическим для всех участников. Главное теперь — следить за актуальностью данных на индивидуальном лицевом счёте.

О том, как изменилась жизнь россиян с 1 июля 2026 года, — в статье Life.ru.

Авторы Андрей Ананьев