Стало известно, сколько в среднем получают российские пенсионеры

Пенсионные выплаты в России по итогам июня 2026 года в среднем достигли 25,4 тысячи рублей. Такие данные приводит Социальный фонд России, на которые ссылается РИА «Новости».

Размер средней пенсии для работающих и неработающих граждан составил 25 402 рубля. За год показатель увеличился почти на две тысячи рублей: в июне 2025 года средняя выплата находилась на более низком уровне. Наиболее высокие пенсии среди регионов страны зафиксировали на Чукотке. Там средний размер выплаты достиг 42 270 рублей, что стало максимальным значением по России.

Ранее Life.ru писал, что с 1 августа 2026 года в России некоторые пенсионеры получат дополнительные выплаты. Это затронет работающих пенсионеров, получателей накопительных пенсий и другие категории. Среди них те, кому в июле исполнится 80 лет, инвалиды I группы, а также обладатели северного или сельского стажа. Для работающих пенсионеров будет произведён перерасчёт страховых пенсий с учётом взносов, сделанных работодателями за 2025 год. Размер прибавки будет зависеть от зарплаты, трудового стажа и накопленных пенсионных коэффициентов.