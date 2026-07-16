Голубева: С 1 августа повысят выплаты нескольким категориям пенсионеров

Некоторые российские пенсионеры получат прибавку к выплатам с 1 августа 2026 года. Повышение затронет работающих граждан, получателей накопительной пенсии и другие категории. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева, пишет РИА «Новости».

«С 1 августа 2026 года отдельные категории пенсионеров получат увеличение пенсионных выплат или перерасчёт отдельных доплат. Среди таких категорий — работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии, пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, инвалиды I группы, пенсионеры с северным или сельским стажем и другие», — отметила Голубева.

Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии с учётом взносов, которые работодатели перечислили за них в 2025 году. Размер прибавки зависит от зарплаты, стажа и числа накопленных пенсионных коэффициентов. При расчёте учтут не более трёх баллов. Накопительные пенсии с августа вырастут на 17,3%. Получателям срочной пенсионной выплаты начисления увеличат на 19,3%.

Пенсионерам, которым в июле исполнилось 80 лет, вдвое повысят фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Им также назначат надбавку на уход в размере 1413,86 рубля. Деньги поступят самому пенсионеру вместе с основной выплатой. Такие же условия распространят на граждан, которым впервые установили I группу инвалидности.

Доплаты также предусмотрены за длительный стаж в отдельных отраслях и регионах. За 15 лет работы на Крайнем Севере фиксированную выплату повысят на 4792,35 рубля. За 20 лет в приравненных к нему местностях прибавка составит 2875,41 рубля, а за 30 лет работы в сельском хозяйстве — 2396,17 рубля.

Пенсионерам с нетрудоспособными иждивенцами начислят по 3194,90 рубля за одного человека. При наличии двух иждивенцев доплата составит 6389,80 рубля, трёх — 9584,70 рубля. С 1 августа также пересмотрят профессиональные доплаты бывшим лётчикам гражданской авиации и работникам угольной промышленности.

Ранее сообщалось, что в 2027 году в России планируют проиндексировать страховые и социальные пенсии, пособия и материнский капитал. Страховые пенсии повысят 1 февраля с учётом инфляции за 2026 год, а затем скорректируют 1 апреля на основе доходов Социального фонда. Работающим пенсионерам 1 августа проведут беззаявительный перерасчёт с ограничением в три пенсионных коэффициента. Военные пенсии планируют повысить в октябре, а бывшим лётчикам и шахтёрам продолжат начислять профессиональные доплаты четыре раза в год.