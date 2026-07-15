На отдых в 50: В Госдуме напомнили, кто может досрочно выйти на пенсию

Возможность выйти на заслуженный отдых в пятидесятилетнем возрасте в 2026 году сохраняется сразу для нескольких групп россиян. Соответствующее разъяснение дал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Самый распространённый случай — многодетные матери. Женщина, родившая и воспитавшая минимум пятерых детей вплоть до достижения ими восьми лет, получает такое право при накопленных пятнадцати годах страхового стажа и тридцати пенсионных баллах, пояснил депутат в комментарии RT.

Другая категория — родители, которые ухаживали за ребёнком-инвалидом с детства до восьмилетнего возраста. Мать может уйти на пенсию в 50 лет при тех же пятнадцати годах стажа, а отцу такая льгота предоставляется лишь с 55 лет, причём воспользоваться ею может только один из родителей.

Парламентарий также упомянул работников вредных производств. Мужчины, занятые на особо опасных работах по так называемому списку №1, вправе прекратить трудовую деятельность с 50 лет, имея десятилетний спецстаж, а женщины — с 45 лет при семи с половиной годах такой выслуги.

Для профессий из списка №2, куда входят тяжёлые условия вроде металлургии, порог чуть выше: 55 лет для мужчин и 50 — для женщин. Отдельная норма действует на Крайнем Севере, где оленеводы, рыбаки и охотники могут рассчитывать на пенсию с 50 лет при общем стаже в четверть века, а их коллеги-женщины — с 45 лет после двадцати лет работы.

А пожилым людям, которым трудно справляться с бытом, государство предлагает два пути: оформить официальный уход либо прибегнуть к услугам соцработника. Чтобы стать ухаживающим, нужно быть трудоспособным и не иметь работы — такой период идёт в страховой стаж и приносит пенсионные баллы. При этом компенсационную выплату самому помощнику отменили ещё до 2025 года, заменив её надбавкой к пенсии, которую теперь получает напрямую сам подопечный.