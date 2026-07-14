Россиянам объяснили, как уход за пожилыми людьми влияет на пенсию

Пожилые люди часто нуждаются в помощи с покупками, готовкой, уборкой, оплатой счетов или походами к врачу. Государство предлагает два основных варианта поддержки — оформление официального ухода или услуги соцработника. Об этом RT рассказал член Общественной палаты России Евгений Машаров.

Для официального оформления ухаживающий должен быть трудоспособным и не иметь официального трудоустройства. Такой период засчитывается в страховой стаж и даёт пенсионные баллы. При этом до 2025 года полагалась компенсационная выплата самому ухаживающему, но сейчас её заменили на надбавку к пенсии — деньги получает непосредственно пенсионер.

Закон не ограничивает количество людей, за которыми можно ухаживать, однако в стаж зачтут период только по одному подопечному. При этом каждый пенсионер получит свою надбавку. Претендовать на эту роль могут неработающие граждане, студенты, а также подростки с 14 лет — при условии учёбы и согласия родителей.

Оформление происходит через Социальный фонд России по месту жительства пенсионера. Если он не может посетить отделение лично, можно вызвать сотрудника СФР на дом или заверить согласие у нотариуса, который также выезжает по адресу.

А ранее россиянам назвали способы набрать побольше пенсионных баллов. В Совфеде уточнили, что важно работать легально и получать «белую» зарплату, поскольку размер дохода напрямую влияет на объём страховых взносов, которые работодатель перечисляет в Социальный фонд.