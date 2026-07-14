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14 июля, 11:46

Перерасчёты и бонус для работающих: Что ждёт пенсионеров и получателей пособий в 2027 году

Депутат Чаплин: В РФ в 2027 году проиндексируют пенсии, маткапитал и соцвыплаты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В 2027 году россиян ждёт плановая индексация страховых пенсий, социальных пособий и материнского капитала. О параметрах предстоящих изменений в комментарии RG.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Страховые пенсии повысят дважды. С 1 февраля — на уровень инфляции за 2026-й. Второй этап намечен на 1 апреля — тогда проведут корректировку с учётом доходов Социального фонда. Социальные пенсии и большинство других выплат проиндексируют единожды — 1 апреля, ориентируясь на рост прожиточного минимума пенсионера.

Работающие получатели также не останутся без внимания: с 1 августа Социальный фонд проведёт беззаявительный перерасчёт исходя из взносов, перечисленных работодателем. Однако прибавка будет ограничена тремя пенсионными коэффициентами. Военные пенсии, по словам Чаплина, повысят в октябре.

Отдельные льготные категории, в частности бывшие лётчики и шахтёры, получат доплаты четыре раза в год. Материнский капитал и все социальные пособия проиндексируют 1 февраля — коэффициент рассчитают по фактической инфляции за 2026 год. Окончательные цифры станут известны после подведения итогов года и будут закреплены в бюджете Соцфонда на 2027 год, который правительство внесёт в Госдуму осенью.

В Госдуме объяснили, как использовать маткапитал для покупки загородного жилья
В Госдуме объяснили, как использовать маткапитал для покупки загородного жилья

А ранее Life.ru писал, что выплаты по маткапиталу в 2027 году могут проиндексировать на 5,2%. В Госдуме отметили, что точные суммы станут известны после того, как правительство подведёт итоги инфляции за 2026 год и примет соответствующее решение об индексации.

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Дарья Нарыкова
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