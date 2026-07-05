Выплаты по маткапиталу в 2027 году могут проиндексировать на 5,2%

Размер материнского капитала в 2027 году может заметно увеличиться. По предварительным оценкам, выплата на первого ребёнка способна составить около 767 тысяч рублей, а максимальная сумма на второго — превысить 1 миллион рублей.

Такой прогноз озвучил депутат Госдумы Алексей Говырин, передают РИА «Нововсти». По его словам, при расчётах можно ориентироваться на уровень индексации примерно в 5,2%. Если этот показатель будет утверждён, размер выплаты на первого ребёнка вырастет примерно до 767 тысяч рублей.

Для семей, которые уже воспользовались правом на материнский капитал после рождения первенца, доплата при появлении второго ребёнка может составить около 247 тысяч рублей.

В случаях, когда право на получение маткапитала ранее не возникало, общая сумма выплаты на второго ребёнка приблизится к 1 миллиону 13 тысячам рублей.

При этом парламентарий подчеркнул, что окончательные размеры выплат будут определены позже. Точные суммы станут известны после того, как правительство подведёт итоги инфляции за 2026 год и примет соответствующее решение об индексации.

Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева сообщила, что неработающие беременные женщины могут рассчитывать на единое пособие, а после родов — на единовременное пособие, единое пособие на ребёнка, пособие до полутора лет и маткапитал при соблюдении условий, однако декретные выплаты доступны только официально работающим, поэтому объём поддержки для них будет меньше. Она подчеркнула, что разница обусловлена страховыми отчислениями.