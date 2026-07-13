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13 июля, 09:06

В Госдуме объяснили, как использовать маткапитал для покупки загородного жилья

Депутат Чаплин: Маткапитал можно потратить на покупку загородной недвижимости

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Материнский капитал разрешено тратить на загородную недвижимость, но только при одном условии: объект должен быть пригоден для круглогодичного проживания. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, это должен быть капитальный дом с фундаментом, стенами, крышей и коммуникациями. Купить садовый домик или участок без построек не получится. В реестре недвижимости объект обязан числиться как жилой.

Обязательное условие — выделение долей всем членам семьи. Сделку оформляют с нотариальным обязательством о выделении долей детям в течение шести месяцев после снятия обременения. Ремонт дачного домика оплатить сертификатом тоже нельзя, если он не является официальным жильём.

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А ранее Life.ru сообщал, что выплаты по маткапиталу в 2027 году могут проиндексировать на 5,2%. В Госдуме уточнили, что точные суммы станут известны после того, как правительство подведёт итоги инфляции за 2026 год и примет соответствующее решение об индексации.

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Дарья Нарыкова
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