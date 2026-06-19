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19 июня, 09:52

Экономист оценил идею разрешить перевод маткапитала в долгосрочные сбережения

Экономист Ордов: Перевод маткапитала в инвестиции может повысить рождаемость

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские власти обсуждают возможность разрешить использовать средства маткапитала как инвестиции, в том числе через перевод в программу долгосрочных сбережений (ПДС), обратил внимание декан Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

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По его мнению, такая инициатива может стать дополнительным стимулом для повышения рождаемости, однако у неё есть важные ограничения. Эксперт подчеркнул, что семьи должны сохранить право при необходимости выйти из программы и направить средства на ключевые нужды: лечение ребёнка или улучшение жилищных условий.

«...В противном случае человек потеряет не только доходность, но и все средства сертификата», — подчеркнул собеседник 360.ru.

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Напомним, в России обсуждают возможность разрешить семьям с детьми переводить часть материнского капитала в программу долгосрочных сбережений. Против этой идеи не возражают ни Минфин, ни Минэк, ни Банк России.

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