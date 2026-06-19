Экономист оценил идею разрешить перевод маткапитала в долгосрочные сбережения

Российские власти обсуждают возможность разрешить использовать средства маткапитала как инвестиции, в том числе через перевод в программу долгосрочных сбережений (ПДС), обратил внимание декан Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.

По его мнению, такая инициатива может стать дополнительным стимулом для повышения рождаемости, однако у неё есть важные ограничения. Эксперт подчеркнул, что семьи должны сохранить право при необходимости выйти из программы и направить средства на ключевые нужды: лечение ребёнка или улучшение жилищных условий.

«...В противном случае человек потеряет не только доходность, но и все средства сертификата», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Напомним, в России обсуждают возможность разрешить семьям с детьми переводить часть материнского капитала в программу долгосрочных сбережений. Против этой идеи не возражают ни Минфин, ни Минэк, ни Банк России.