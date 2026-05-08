В «Госуслугах» рассказали, кому положен самый высокий маткапитал в 2026 году

В официальном канале портала госуслуг в МАХ рассказали, какие семьи смогут получить максимальный размер материнского капитала. После индексации сумма выплаты может достигнуть 963 243,17 рубля. Размер поддержки зависит сразу от нескольких факторов. Учитываются год рождения детей, их количество, а также момент использования сертификата.

Наибольшая сумма предусмотрена для семей с двумя детьми, если оба ребёнка появились на свет начиная с 2020 года. При этом важно, чтобы средства, оформленные на первенца, до этого не использовались. Ещё один вариант — если первый ребёнок родился до 2020 года и маткапитал на него не оформлялся, а второй появился позже. В таком случае сертификат выдаётся после рождения второго малыша.

Ключевое условие для получения максимальной суммы — использование средств после 1 февраля 2026 года. Именно тогда будет действовать новый размер выплаты с учётом индексации. Если родители уже потратили часть денег раньше, итоговая сумма окажется ниже.

Например, семья, полностью использовавшая сертификат на первого ребёнка в 2023 году, после рождения второго в 2026-м сможет получить только доплату — 234 321,27 рубля. В итоге общий объём господдержки в таком случае составит 821 267,99 рубля. А при сохранении всей суммы маткапитала семья сможет рассчитывать почти на 963 тысячи рублей.

Ранее в России в четыре раза увеличили пособие для студенток очных отделений. Размер рассчитывается из прожиточного минимума в регионе, но в среднем по стране оно составляет 96 тысяч рублей.