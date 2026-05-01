1 мая, 14:50

Пособие для студенток по беременности и родам в России выросло в 4 раза

Обложка © Life.ru

Размер пособия по беременности и родам для студенток очного отделения в среднем вырос в 4 раза — до 96 тысяч рублей. Об этом заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании в рамках форума «Единая Россия. Есть результат!».

«Мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума, его средний размер возрос в 4 раза — это более 96 тысяч рублей», — сказала она.

Беременным предложили давать еженедельный дополнительный оплачиваемый выходной
Ранее стало известно, какие пособия по беременности и родам положены россиянкам в 2026 году. Максимальная выплата может достигать почти 956 тысяч рублей. Если беременность одноплодная, но с осложнениями, — до 1,065 млн рублей. Если женщина ждёт двойню или тройню — до 1,324 млн рублей. За последние пять лет размер этой поддержки вырос в 2,8 раза.

Наталья Афонина
