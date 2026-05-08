Пенсии россиян выросли почти вдвое за 10 лет

Средний размер пенсионного обеспечения в России за последние десять лет увеличился почти в два раза. К такому выводу пришёл ТАСС, изучив данные Росстата.

Если в марте 2016 года средняя пенсия составляла около 12,4 тысячи рублей, то к марту 2026 года показатель вырос примерно до 25,3 тысячи рублей. Таким образом, выплаты увеличились почти на 13 тысяч рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что россияне без трудового стажа смогут получать социальную пенсию. Такая выплата назначается позже страховой и не зависит от количества пенсионных баллов или стажа работы.