Россиянам хотят разрешить переводить часть маткапитала в долгосрочные сбережения

Российские власти и участники рынка обсуждают возможность разрешить семьям с детьми переводить часть материнского капитала в программу долгосрочных сбережений. Против этой идеи не возражают ни Минфин, ни Минэк, ни Банк России, рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. В ЦБ подтвердили, что не блокируют инициативу, но предупредили, что конкретные параметры механизма ещё требуют детальной проработки.

Предполагается, что в ПДС можно будет направлять лишь часть средств с учётом ограничений по срокам размещения и условиям изъятия денег. Если правительство одобрит концепцию, то поправки могут принять уже до конца осенней парламентской сессии, отметил собеседник газеты «Известия».

Эксперты полагают, что на первом этапе новой возможностью смогут воспользоваться 10-15% держателей сертификатов. Это может принести в программу долгосрочных сбережений от 70 до 100 миллиардов рублей ежегодно. Механизм окажется наиболее востребованным у тех семей, которые уже закрыли жилищный вопрос и не торопятся тратить маткапитал сразу.

Тем временем СФР начал перечислять новую социальную выплату семьям с детьми. При этом у родителей стали возникать вопросы о порядке получения денег. В чём особенность новой выплаты и на что обратить внимание при оформлении, выяснил Life.ru.