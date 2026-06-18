Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июня, 08:12

Россиянам хотят разрешить переводить часть маткапитала в долгосрочные сбережения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские власти и участники рынка обсуждают возможность разрешить семьям с детьми переводить часть материнского капитала в программу долгосрочных сбережений. Против этой идеи не возражают ни Минфин, ни Минэк, ни Банк России, рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. В ЦБ подтвердили, что не блокируют инициативу, но предупредили, что конкретные параметры механизма ещё требуют детальной проработки.

Соцфонд рассказал о 40 действующих мерах поддержки на детей в России
Соцфонд рассказал о 40 действующих мерах поддержки на детей в России

Предполагается, что в ПДС можно будет направлять лишь часть средств с учётом ограничений по срокам размещения и условиям изъятия денег. Если правительство одобрит концепцию, то поправки могут принять уже до конца осенней парламентской сессии, отметил собеседник газеты «Известия».

Эксперты полагают, что на первом этапе новой возможностью смогут воспользоваться 10-15% держателей сертификатов. Это может принести в программу долгосрочных сбережений от 70 до 100 миллиардов рублей ежегодно. Механизм окажется наиболее востребованным у тех семей, которые уже закрыли жилищный вопрос и не торопятся тратить маткапитал сразу.

«Семьи попадают в ловушку»: В Госдуме призвали пересмотреть закон о маткапитале
«Семьи попадают в ловушку»: В Госдуме призвали пересмотреть закон о маткапитале

Тем временем СФР начал перечислять новую социальную выплату семьям с детьми. При этом у родителей стали возникать вопросы о порядке получения денег. В чём особенность новой выплаты и на что обратить внимание при оформлении, выяснил Life.ru.

Больше новостей о ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar