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16 июля, 14:42

Маша Распутина отказалась от пенсии, назвав её «позорной»

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица Маша Распутина на церемонии Fashion Summer Awards — 2026 заявила, что отказалась от пенсии, назвав её «позорной». Артистка, которая находится на сцене уже 37 лет, призналась, что предпочитает зарабатывать сама.

Распутина в беседе с NEWS.ru подчеркнула, что продолжает активно выступать и не нуждается в государственных выплатах. По её словам, она не хочет принимать «брошенную кость» и намерена оставаться молодой и востребованной, самостоятельно обеспечивая себя.

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А ранее и муж Распутиной оказался шокирован размером её пенсии после 37 лет на сцене. Документы подали только недавно — и начислили певице всего 8 тысяч рублей.

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Дарья Нарыкова
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