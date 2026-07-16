Маша Распутина отказалась от пенсии, назвав её «позорной»

Певица Маша Распутина на церемонии Fashion Summer Awards — 2026 заявила, что отказалась от пенсии, назвав её «позорной». Артистка, которая находится на сцене уже 37 лет, призналась, что предпочитает зарабатывать сама.

Распутина в беседе с NEWS.ru подчеркнула, что продолжает активно выступать и не нуждается в государственных выплатах. По её словам, она не хочет принимать «брошенную кость» и намерена оставаться молодой и востребованной, самостоятельно обеспечивая себя.

А ранее и муж Распутиной оказался шокирован размером её пенсии после 37 лет на сцене. Документы подали только недавно — и начислили певице всего 8 тысяч рублей.