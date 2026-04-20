Маша Распутина решилась на серьёзные изменения после победы суда о разделе дома

Певица Маша Распутина после победы в суде, который отклонил иск о разделе имущества, решилась на серьёзные изменения в загородном особняке, в котором может продолжать жить с семьёй. Исполнительница намерена обновить фасад.

Из-за судебных тяжб, длившихся несколько лет, звёздное семейство могло лишиться дома. Артистка всё это время не занималась обустройством жилья и территории, однако теперь хочет наверстать упущенное.

«Нужно светильники на территории поменять. Хочу купить чугунные, более прочные… Уж на чугун-то я денег накопила», — пошутила Распутина в беседе с URA.ru.

Напомним, Маша Распутина могла лишиться единственного жилья в деревне Таганьково (Одинцовский округ Подмосковья), где она проживает с мужем и дочерью-инвалидом. Как выяснилось, семья оказалась втянута в имущественный спор мужа певицы с его бывшей женой. Однако в итоге с мужа певицы Виктора Захарова отменили взыскание почти 47 миллионов рублей, которые ранее присудили его бывшей жене в споре о разделе имущества.