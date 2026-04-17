Новый поворот в семейной драме Маши Распутиной: с её мужа сняли долг в 47 млн

В истории вокруг семьи Маши Распутиной — новый поворот. С мужа певицы Виктора Захарова отменили взыскание почти 47 миллионов рублей, которые ранее присудили его бывшей жене в споре о разделе имущества. По данным ТАСС, кассационный суд отменил решения апелляции и оставил в силе более ранний отказ во взыскании компенсации.

Речь шла о земельных участках и доме в Подмосковье. Именно вокруг этой недвижимости и разгорелся затяжной конфликт, который в последние месяцы всё чаще обсуждали уже не как сухой судебный спор, а как громкую семейную историю, напрямую затронувшую саму артистку. Новое решение вынес Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Для самой Распутиной эта тема давно перестала быть формальностью на бумаге. Ранее певица публично говорила, что спор касается дома, где живёт её семья, и называла ситуацию угрозой выселения. Артистка даже обращалась в Верховный суд из-за конфликта вокруг жилья.

Распутина и Захаров вместе больше 25 лет, а официальный брак они зарегистрировали только в 2025 году. Сама певица рассказывала, что живёт с Захаровым с 1998 года, а в 2000-м у пары родилась дочь Мария.

Именно поэтому нынешний виток конфликта в светской хронике воспринимают не просто как спор о квадратных метрах, а как продолжение старой и очень личной истории. Тем более что долгое время Захаров формально оставался женат на своей первой супруге, и этот сюжет не раз всплывал в медиа на фоне разговоров о доме, браке и деньгах.

Теперь, после решения кассации, с Захарова сняли обязанность выплачивать крупную компенсацию бывшей жене. Но сама история, похоже, на этом не закончится: слишком долго этот конфликт жил в тени и слишком глубоко успел зайти в личную жизнь семьи певицы.