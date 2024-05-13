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13 мая, 15:23

"Рассвет Сварога": Маша Распутина предрекла возрождение России через два года

Певица Маша Распутина: Возрождение России произойдёт в 2026 году

Маша Распутина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Маша Распутина. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Возрождение всей Земли начнётся с России, когда страна избавится от всего нехорошего и пойдёт навстречу светлым временам. Произойдёт это уже через два года, рассказала певица Маша Распутина.

"Как только братья-славяне объединятся в один мощный дух, в мгновение ока всё закончится. В 2026 году будет рассвет [славянского бога-кузнеца] Сварога: "И рухнет тёмное царство зла, и все тёмные силы канут в бездну". И тогда никакая тьма не сможет объять этот свет!" — сказала 60-летняя артистка в беседе с сайтом MK.ru.

Ранее Life.ru писал, что Распутина захотела отказаться от сценического имени и решила выступать под настоящим. По словам артистки, ей не стоило брать псевдоним, ведь, беря чужое, "энергию чужую берёшь".

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Никита Осипов
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