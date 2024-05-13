"Рассвет Сварога": Маша Распутина предрекла возрождение России через два года

Возрождение всей Земли начнётся с России, когда страна избавится от всего нехорошего и пойдёт навстречу светлым временам. Произойдёт это уже через два года, рассказала певица Маша Распутина.

"Как только братья-славяне объединятся в один мощный дух, в мгновение ока всё закончится. В 2026 году будет рассвет [славянского бога-кузнеца] Сварога: "И рухнет тёмное царство зла, и все тёмные силы канут в бездну". И тогда никакая тьма не сможет объять этот свет!" — сказала 60-летняя артистка в беседе с сайтом MK.ru.