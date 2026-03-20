«Беспредел»: Распутина просит справедливости у Верховного суда в споре за дом, где живёт 26 лет

Певица Маша Распутина обратилась к председателю Верховного суда Игорю Краснову с просьбой рассмотреть дело по справедливости в рамках судебного спора о доме, в котором она с супругом живёт уже 26 лет. На половину недвижимости претендует бывшая жена Виктора Захарова.

Звезда подчеркнула, что суд является уделом Бога на земле, поэтому там всё должно решаться по совести, чести и справедливости. По её словам, речь идёт не о доме супруга, а о её собственном жилье, поскольку она вложила в него всё. Кроме того, в этом доме родилась их общая дочь Маша, там же живёт старшая дочь певицы Лида, которая является инвалидом и состоит на учёте в психоневрологическом диспансере.

Причиной конфликта, как считает артистка, стала алчность: ранее бывшая семья не претендовала на дом, ведь муж оставил им квартиры, машины и даже компанию с капиталом почти в двести миллионов рублей. Обстановка в семье сейчас напряжённая, супруг звезды тоже тяжело переживает сложившуюся ситуацию.

«Нам вся эта ситуация неприятна. Мы не хотели это выносить на всеобщее обозрение, не хотели шумихи и скандалов. Но есть такое понятие — «беспредел», — цитирует Распутину сайт MK.ru.

