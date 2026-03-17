«Это трагедия»: Машу Распутину могут выселить из дома из-за конфликта её мужа с бывшей женой

Певица Маша Распутина может лишиться единственного жилья в деревне Таганьково, где она проживает с мужем и дочерью-инвалидом. Артистка опубликовала в соцсетях обращение к председателю Верховного суда Игорю Краснову, назвав происходящее настоящим беспределом.

Распутина рассказала, что с 1998 года живёт с Виктором Захаровым. Пара обвенчалась в 1999-м, в 2000-м у них родилась дочь Мария, но официально брак зарегистрировали только в прошлом году. Вместе с ними в доме живёт старшая дочь певицы Лидия Ермакова — инвалид второй группы.

«Она нуждается в стабильных условиях, наблюдении врача, лечении. Для неё переезд — это трагедия», — подчеркнула артистка в соцсетях.

Как выяснилось, семья оказалась втянута в имущественный спор мужа певицы с его бывшей женой. Захаров начал оформлять развод лишь несколько лет назад. В 2023 году экс-супруги вступили в тяжбу о разделе имущества. После череды судов с Захарова взыскали сначала более 50, а затем 70 миллионов рублей. Распутина подчеркнула, что бывшая жена её мужа никогда не работала и всегда находилась на его содержании.

Летом 2025 года Арбитражный суд Московской области признал Захарова банкротом, а в декабре обязал предоставить финансовому управляющему доступ к их дому для описи имущества. На собрании кредиторов экс-супруга единолично решила, что дом семьи Распутиной является «роскошным» и подлежит продаже с последующим приобретением замещающего жилья.

Певица возмущена, что теперь под угрозой оказалось их единственное жильё. Она напомнила, что в 1999-м продала свой личный дом и все средства вложила в обустройство нынешнего. Распутина подчеркнула, что всю жизнь работает, платит налоги и выступает для людей, и призвала общественность поддержать её в этой несправедливой ситуации.

