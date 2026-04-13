Дочь Маши Распутиной пожаловалась, что её «выселили» из дома в баню

Дочь Маши Распутиной Мария пожаловалась, что мать отселила её из основного дома. Об этом она рассказала в эфире шоу «Ты не поверишь!». По словам 25-летней девушки, теперь она живёт в отдельном гостевом доме на территории участка.

«Меня отселили в гостевой дом. Он двухэтажный. Не знаю, почему мама называет его баней», — заявила Мария.

Она уточнила, что в доме есть сауна, из-за чего, вероятно, и появилось такое название. При этом отношения с матерью остаются прохладными. Мария пока не может полностью обеспечивать себя самостоятельно. Она зарабатывает около 50 тысяч рублей в месяц и продолжает зависеть от родителей.

Ранее Маша Распутина попросила главу Верховного суда Игоря Краснова разобраться в споре о доме, где она живёт с мужем 26 лет. На часть недвижимости претендует экс-супруга Виктора Захарова. Артистка заявила, что суд — от Бога, и там должны вершить правду по совести. По её словам, речь не о доме мужа, а о её личном — она вложила в него всё, что имела.