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9 июля, 09:40

Муж Маши Распутиной шокирован размером её пенсии после 37 лет на сцене

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Маша Распутина могла выйти на пенсию несколько лет назад, но не оформляла её. Документы подали только недавно — и начислили всего 8 тысяч рублей, рассказал муж певицы Виктор Захаров в интервью сайту MK.Ru.

По его словам, в МФЦ предложили оформить пенсию прямо на месте. Через некоторое время пришёл отказ. В отделении ПФР ошибку признали, но пенсию насчитали минимальную — 8 тысяч.

«Она 37 лет на сцене, объездила всю Россию, а дочь-инвалид получает больше», — возмущается Захаров.

По его словам, денег певица так и не увидела — за полгода ни одной выплаты не поступило.

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Ранее Life.ru рассказывал, что с 7 июля процедура назначения пенсий в России была упрощена. Часть данных Социальный фонд теперь сможет запрашивать самостоятельно через Единую цифровую платформу, что избавит многих граждан от необходимости собирать дополнительные справки.

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Владимир Озеров
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