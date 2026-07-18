Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 13:25

Правила назначения пенсий меняются в РФ с 17 июля, но это коснётся не всех

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России начали действовать с 17 июля 2026 года новые правила назначения пенсий. Они должны сократить число справок и визитов в Социальный фонд, однако изменения затронут только отдельные категории граждан. Приказ был принят Минтруда России 3 июня текущего года.

Многие выплаты теперь оформляются в проактивном режиме. Человеку достаточно проверить автоматически заполненное заявление на «Госуслугах» и указать банковские реквизиты. Без отдельного обращения могут назначаться страховые пенсии по инвалидности, выплаты несовершеннолетним по потере кормильца, а в некоторых случаях — и по старости. Решение принимается на основании сведений, которыми располагает Социальный фонд.

При этом обычную страховую пенсию по старости при первичном оформлении по-прежнему нужно запрашивать самостоятельно. Заявление следует подать примерно за месяц до достижения необходимого возраста, в том числе через «Госуслуги».

Автоматический перерасчёт предусмотрен для граждан старше 80 лет, людей с первой группой инвалидности и некоторых пенсионеров после увольнения. Сумма также может измениться при новом составе семьи у получателей выплат по потере кормильца.

Кроме того, социальную пенсию смогут получать дети, рождённые с помощью ЭКО через 300 и более дней после смерти отца. Для этого суд должен подтвердить отцовство по анализу ДНК, а умерший — состоять в официальном браке с матерью и ранее выразить согласие на применение репродуктивных технологий.

Стало известно, сколько в среднем получают российские пенсионеры
Стало известно, сколько в среднем получают российские пенсионеры

Ранее сообщалось, что с 1 августа ожидается ряд новшеств, которые коснутся социальных выплат. Кого они затронут, какие выплаты повысят и на сколько — в материале Life.ru.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Минтруд РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar