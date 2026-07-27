Военные пенсии в России планируют повысить на 4% с 1 октября

Военные пенсии в России планируют проиндексировать на 4% с 1 октября 2026 года. Предусмотренный федеральным бюджетом перерасчёт должен пройти автоматически, поэтому получателям выплат не потребуется подавать заявления, рассказал нашим коллегам из РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

По его словам, повышение затронет бывших военнослужащих, а также пенсионеров из числа сотрудников МВД, ФСБ, Росгвардии и других силовых ведомств. Размер выплат изменится вслед за индексацией денежного довольствия действующих военнослужащих и сотрудников соответствующих структур.

«Военная пенсия проиндексируется с 1 октября 2026 года на 4%. Этот параметр закреплён законом о федеральном бюджете на 2026–2028 годы», — сообщил Машаров.

При этом коэффициент в 4% пока считается предварительным. Окончательный размер повышения могут объявить в сентябре, незадолго до начала перерасчёта. Как отметил представитель Общественной палаты, правительство вправе скорректировать показатель, если экономическая ситуация потребует более заметного увеличения выплат.

Машаров обратил внимание, что военные пенсии не индексируются напрямую на уровень фактической инфляции. Их размер связан прежде всего с денежным довольствием военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Поэтому увеличение пенсий происходит после повышения учитываемых при расчёте окладов и других предусмотренных выплат.

Запланированная индексация будет проведена в беззаявительном порядке. Пенсионные органы должны самостоятельно пересчитать суммы и назначить повышенные выплаты с октября. Отдельно обращаться в ведомства или предоставлять дополнительные документы пенсионерам не придётся.

Повышение коснётся граждан, получающих пенсии по линии Министерства обороны и других силовых структур. Точный размер прибавки для каждого пенсионера будет зависеть от его нынешней выплаты и параметров, используемых при её расчёте.

По предварительному графику повышенные суммы начнут начислять с октября. Если коэффициент изменят в сентябре, перерасчёт должны провести уже с учётом окончательно утверждённого значения. Дополнительных действий со стороны получателей для этого не потребуется.

Таким образом, базовым сценарием остаётся увеличение военных пенсий на 4% с 1 октября. Однако окончательный коэффициент станет известен ближе к осени: власти могут оставить предусмотренный бюджетом показатель либо пересмотреть его перед индексацией.

Ранее стала известна разница между самой высокой и низкой средней пенсией в России. Её разница в июне достигла 23 380 рублей в июне. Самую высокую среднюю пенсию получают жители Чукотского автономного округа, а о лидерах антирейтинга читайте по ссылке.