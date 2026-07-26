Пенсия с бонусом или ловушка? Что ждёт пожилых россиян в программе долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) стала особенно популярна среди россиян старшего возраста. Заместитель генерального директора НПФ «Газфонд ПН» Ирина Баранова в статье РБК рассказала, какие преимущества она даёт пенсионерам и с какими ограничениями можно столкнуться.

Около 70% участников программы долгосрочных сбережений относятся к людям старшего и пенсионного возраста. Специалисты отмечают, что интерес этой категории связан с возможностью получить дополнительный финансовый инструмент после выхода на пенсию. Одним из преимуществ ПДС является возможность использовать ранее сформированные пенсионные накопления.

С 2024 года их можно перевести на счёт в рамках программы в качестве первоначального взноса, что позволяет начать формирование сбережений уже с определённой суммой. Кроме того, для людей старшего возраста действует более короткий период ожидания. Несмотря на стандартный срок договора в 15 лет, выплаты могут стать доступны раньше — после достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.

Ещё один плюс программы — государственное софинансирование. В течение десяти лет участники могут получить поддержку до 36 тысяч рублей в год. Размер помощи зависит от дохода: чем ниже среднемесячный заработок, тем выгоднее соотношение между личными взносами и выплатами государства.

Дополнительной защитой является возможность досрочно получить накопленные средства при особых обстоятельствах. Например, деньги можно использовать при потере кормильца или необходимости оплатить дорогостоящее лечение. Однако у ПДС есть и особенности, которые важно учитывать. В отличие от банковского вклада, программа не предполагает фиксированной доходности. Итоговый результат зависит от эффективности управления средствами и ситуации на финансовом рынке.

Также налоговый вычет доступен не всем участникам. Получить возврат части уплаченного НДФЛ смогут только граждане с облагаемым доходом. Неработающие пенсионеры такой возможностью воспользоваться не смогут. Ещё один возможный минус — потеря части выгоды при слишком раннем выходе из программы. Максимальный эффект достигается при длительном участии, когда работают сразу несколько механизмов: государственное софинансирование, инвестиционный доход и налоговые льготы.

Ранее стало известно о дополнительной выплате, которая положена некоторым пенсионерам с большим сельским стажем. Неработающие получатели страховой пенсии по старости или инвалидности могут рассчитывать на увеличение фиксированной части выплаты на 25%, если имеют не менее 30 лет работы в сельской местности и проживали там на момент назначения пенсии.