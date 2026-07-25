В Госдуме напомнили о надбавке к пенсии в 25% для сельских тружеников

Депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия») напомнил, что пенсионеры с 30-летним стажем работы на селе имеют право на надбавку в 25% к фиксированной части страховой пенсии. Он уточнил, что на неё могут рассчитывать неработающие получатели пенсии по старости или инвалидности, которые проживали в сельской местности на момент назначения выплаты, передаёт РИА «Новости».

По словам парламентария, в стаж засчитывается работа в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве по профессиям из специального перечня — от механизаторов до агрономов и ветеринаров. Работа в колхозах и совхозах до 1 января 1992 года учитывается независимо от названия должности. Большой плюс надбавки — после её получения она сохраняется даже при переезде в город.

Новичков посоветовал не ждать автоматического перерасчёта, а подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или Соцфонд. «Не бойтесь уточнять и спрашивать — если человек 30 лет работал на земле и кормил страну, то государство должно помочь ему получить заслуженные средства», — подытожил депутат. Размер фиксированной части пенсии в 2026 году составляет 8 728 рублей, соответственно, надбавка — около 2 182 рублей ежемесячно.

Ранее сообщалось, что за год средняя пенсия неработающих россиян выросла почти на 1,8 тысячи рублей, достигнув в июне 25 838 рублей против 24 005 годом ранее, при этом в Чукотке и Ненецком АО выплаты трудоустроенным пенсионерам уже превысили 35 тысяч рублей. Ведомство анонсировало на август перерасчёт с прибавкой 17,3% для большинства получателей, а для участников софинансирования и родителей, использовавших маткапитал на пенсию, увеличение составит 19,3%.