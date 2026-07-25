Соцфонд: Средняя пенсия у безработных россиян выросла на 1,8 тысячи рублей

За год средняя пенсия неработающих граждан России увеличилась почти на 1,8 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные из отчёта Социального фонда.

В июне текущего года размер ежемесячной выплаты достиг 25 838 рублей, тогда как в аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 24 005 рублей. При этом в ведомстве уточнили, что в двух северных регионах – на Чукотке и в Ненецком автономном округе – пенсии трудоустроенных граждан уже превысили планку в 35 тысяч рублей.

В августе запланирован очередной перерасчёт. Для большинства получателей прибавка составит 17,3%. Исключение сделано для участников программы софинансирования, а также для родителей, которые направили материнский капитал на формирование будущей пенсии: для них увеличение будет более существенным – на 19,3%.

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2026 году право выйти на пенсию в 50 лет сохраняется у нескольких категорий россиян. В первую очередь это многодетные матери с пятью детьми (при 15 годах стажа и 30 баллах). Также льгота положена родителям, воспитывавшим ребенка-инвалида до 8 лет: матери – с 50 лет, отцу – только с 55.