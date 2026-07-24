С 1 августа пройдёт несколько пенсионных перерасчётов: кто какую прибавку получит

С 1 августа 2026 года российских пенсионеров ждут перерасчёты — кто-то получит прибавку за стаж, кто-то — за иждивенцев, а кому-то увеличат накопительную пенсию на 17%. Депутат Госдумы Алексей Говырин в комментарии для Life.ru перечислил все индивидуальные основания для повышения и назвал предельные суммы.

С 1 августа начнутся несколько пенсионных перерасчетов. Они коснутся работавших в 2025 году пенсионеров, за которых работодатели платили страховые взносы. Заявление подавать не требуется. Прибавку рассчитают по заработанным баллам, максимум учтут 3 ИПК. При стоимости балла 156,76 рубля предельная прибавка составит 470,28 рубля в месяц. Алексей Говырин Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству

Кроме того, с 1 августа накопительные пенсии вырастут на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты — на 19,3% (за счёт инвестиционного дохода). Пересмотрят и профессиональные доплаты бывшим лётчикам и шахтёрам — здесь суммы индивидуальны. Август также принесёт увеличение тем, кому в июле исполнилось 80 лет: фиксированная выплата удвоится, а также может быть назначена надбавка за уход (1 413,86 рубля). Такая же прибавка положена при первом установлении I группы инвалидности.

«При появлении нетрудоспособных иждивенцев фиксированная выплата увеличивается на 3 194,90 рубля за одного, 6 389,80 за двоих и 9 584,70 за троих. Августовская прибавка зависит от конкретного основания, поэтому её размер у пенсионеров различается», — резюмировал депутат.

В 2027 году в России планируется индексация страховых и социальных пенсий, пособий, а также материнского капитала. Как сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, страховые пенсии повысят в два этапа — с 1 февраля и 1 апреля, остальные выплаты проиндексируют по утверждённому графику. Размер индексации определят после подведения итогов 2026 года.