Соцфонд раскрыл, насколько выросли пенсии работающих и неработающих россиян

Средний размер пенсионных выплат в России за последние два года увеличился на 4 440 рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда, проанализированные РИА «Новости».

По состоянию на 1 июня текущего года средняя пенсия работающих и неработающих граждан составила 25 402 рубля. Годом ранее этот показатель был на уровне 20 962 рублей. Таким образом, прирост за год превысил 4 тысячи рублей.

Лидером по величине пенсионного обеспечения стал Чукотский автономный округ — там средняя выплата достигла 42 270 рублей.

Ранее эксперты рассказали о преимуществах и ограничениях программы долгосрочных сбережений для пенсионеров. Около 70% участников ПДС относятся к старшему поколению: они могут использовать ранее сформированные накопления, получить государственное софинансирование и начать выплаты раньше стандартного срока. При этом доходность программы не фиксирована, а налоговый вычет доступен только гражданам с облагаемым доходом.