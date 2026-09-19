«Не знал, что надо» не поможет: Юрист назвал 6 главных ошибок при наследовании дачи

Дачный участок — это не только земля и дом, но и ряд юридических вопросов, которые могут осложнить оформление наследства. Юрист адвокатского бюро «Михальчик и партнёры ЮК» Владимир Гартман рассказал Life.ru, какие ошибки родственники чаще всего допускают при наследовании дачного участка.

По словам эксперта, самая распространённая проблема — пропуск шестимесячного срока для принятия наследства. Люди иногда откладывают оформление, полагая, что «дача никуда не денется», а спустя несколько лет выясняется, что наследственные права официально не оформлены.

Срок по ст. 1154 ГК РФ — шесть месяцев со дня открытия наследства. Восстановить его можно только через суд и только при уважительных причинах, а «не знал, что надо» уважительной причиной не является. Владимир Гартман Юрист адвокатского бюро «Михальчик и партнёры ЮК»

Вторая ошибка — надежда на фактическое принятие наследства. Некоторые считают, что если они ездят на дачу, ухаживают за участком и платят взносы в СНТ, то автоматически становятся наследниками. Закон действительно признаёт фактическое принятие наследства, но при возникновении спора такие обстоятельства придётся подтверждать документами и другими доказательствами.

Третья проблема связана с документами на имущество наследодателя. Например, участок был выделен несколько десятилетий назад, у владельца сохранилась старая книжка садовода, но сведения о праве отсутствуют в ЕГРН. Само по себе отсутствие регистрации не означает, что имущество невозможно унаследовать. В зависимости от документов и обстоятельств может потребоваться подтвердить ранее возникшее право или установить его в судебном порядке.

Четвёртая ошибка — забывать о расположенном на участке доме. Земельный участок и расположенный на нём объект недвижимости могут иметь разные правовые основания. Если строение не оформлено или имеет признаки самовольной постройки, вопрос с ним может потребовать отдельного решения. В частности, статья 222 ГК РФ предусматривает возможность признания права собственности на самовольную постройку при соблюдении установленных законом условий.

Пятая проблема — попытка разделить участок в натуре, когда это невозможно. Например, несколько наследников хотят получить отдельные земельные участки, но образовать их нужного размера или с соблюдением требований к использованию земли нельзя. При этом единого правила о минимальном размере участка в четыре-шесть соток для всех случаев нет: требования зависят от категории земли, вида разрешённого использования и региональных норм. В такой ситуации одним из вариантов может стать общая долевая собственность или выплата компенсации одному из наследников.

Шестая ошибка — устные договорённости. Наследники могут договориться между собой, кому достанется дача, а кому другое имущество, однако такие договорённости лучше оформить надлежащим образом. ГК РФ допускает соглашение о разделе наследства между наследниками, а если в состав наследства входит недвижимость, оно используется для государственной регистрации прав на полученное имущество.

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