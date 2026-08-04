Не нужно ждать полгода: Как получить наследство умершего из банковского сейфа

Банковская ячейка не переходит наследникам, однако хранившиеся в ней ценности могут войти в наследственную массу. Порядок их выявления и оформления RT разъяснил юрист Александр Хаминский.

После обращения родственников нотариус вправе запросить у банка сведения о договоре аренды сейфа и другом имуществе умершего. Кредитная организация обязана предоставить необходимую информацию.

При необходимости сохранить ценности ячейку могут вскрыть ещё до окончания шестимесячного срока. Процедуру организует нотариус, после чего содержимое подробно описывают.

«Если требуется сохранить наследственное имущество, нотариус принимает меры по его охране, в том числе организует вскрытие ячейки и составляет опись содержимого», — отметил эксперт.

Если сейф обнаружили уже после выдачи основного свидетельства, наследникам оформят дополнительный документ на вновь найденное имущество, добавил юрист.

При этом получить можно лишь то, что действительно принадлежало умершему. Сам договор аренды банковского сейфа по наследству не передаётся, заключил он.

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