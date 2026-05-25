Россиянам рассказали, как можно в миг потерять «спящие» накопления

В России граждане могут лишиться доступа к неиспользуемым банковским вкладам, которые являются «спящими» и не используются длительное время — речь идёт о нескольких годах. Об этом агентству «Прайм» рассказал управляющий юрист Даниил Базылев.

«Доступ к деньгам может быть затруднён или вовсе потерян по целому ряду причин», — подчеркнул юрист.

Он напомнил, что если по счёту долгое время не идут никакие операции, то начинается списание комиссии, что может обнулить банковский счёт и дать повод для закрытия. Также юрист отметил, что если владелец умер, а наследники в течение полугода не обратились за деньгами, то финансы признаются выморочным имуществом и уходят государству.

