«2% годовых ни о чём»: Эксперт дала советы начинающим инвесторам

Банки предлагают инвестиционные программы с высокой доходностью. Инвестиционный советник Юлия Кузнецова советует не передоверять деньги консультанту. Лучше лично разобраться в макроэкономике и понять принципы работы банков.

Эксперт привела статистику: фонды акций с 2008 года показали прирост всего 47%. За 17 лет это около 2% годовых. На таких вложениях серьёзные накопления не создать, пишет Радио Sputnik.

Кузнецова рекомендовала обратить внимание на облигации федерального займа. Эти бумаги считаются наиболее безопасными. Годовой купон составляет 13%, а доходность двенадцатилетних облигаций достигает 15%. Фонд ликвидности предлагает доходность на уровне ставки Центробанка. Эти два инструмента показывают лучший результат на длинном горизонте.

Напомним, что в апреле Центробанк понизил ключевую ставку с 15 до 14,5% годовых. Банки последуют за регулятором и уменьшат проценты по депозитам.