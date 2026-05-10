День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 09:49

«2% годовых ни о чём»: Эксперт дала советы начинающим инвесторам

Финансист Кузнецова рекомендовала облигации вместо акций для накоплений

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Банки предлагают инвестиционные программы с высокой доходностью. Инвестиционный советник Юлия Кузнецова советует не передоверять деньги консультанту. Лучше лично разобраться в макроэкономике и понять принципы работы банков.

Эксперт привела статистику: фонды акций с 2008 года показали прирост всего 47%. За 17 лет это около 2% годовых. На таких вложениях серьёзные накопления не создать, пишет Радио Sputnik.

Кузнецова рекомендовала обратить внимание на облигации федерального займа. Эти бумаги считаются наиболее безопасными. Годовой купон составляет 13%, а доходность двенадцатилетних облигаций достигает 15%. Фонд ликвидности предлагает доходность на уровне ставки Центробанка. Эти два инструмента показывают лучший результат на длинном горизонте.

Спрос на покупку квартир в России вырос на 20% за год
Спрос на покупку квартир в России вырос на 20% за год

Напомним, что в апреле Центробанк понизил ключевую ставку с 15 до 14,5% годовых. Банки последуют за регулятором и уменьшат проценты по депозитам. Экономисты предложили альтернативы вкладам. Эксперты назвали направления, куда выгоднее направлять сбережения после изменения ставки.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar