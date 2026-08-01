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1 августа, 05:50

ЦБ: Ставки по вкладам в топ-10 банков России выросли до 12,85% годовых

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших банках России в третьей декаде июля 2026 года выросла до 12,85% годовых. Об этом сообщил Банк России.

В начале месяца ставка была ниже — 12,79%, во второй декаде — 12,83%.

При расчёте учитываются только те вклады, которые доступны любому клиенту. Не берутся в расчёт ставки с капитализацией процентов, а также вклады с дополнительными условиями — например, покупка инвестиционных паёв, открытие инвестиционного счёта или оформление страховки. Также не учитываются вклады со сроками, разбитыми на периоды с разными ставками.

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Ранее сообщалось, что Банк России с конца 2026 года ужесточает правила выдачи кредитов. Регулятор снизил лимиты на займы для граждан с высокой долговой нагрузкой — как по потребительским кредитам наличными, так и по займам под залог. Новые ограничения коснулись и микрофинансовых организаций.

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Наталья Афонина
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