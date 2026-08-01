ЦБ: Ставки по вкладам в топ-10 банков России выросли до 12,85% годовых

Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших банках России в третьей декаде июля 2026 года выросла до 12,85% годовых. Об этом сообщил Банк России.

В начале месяца ставка была ниже — 12,79%, во второй декаде — 12,83%.

При расчёте учитываются только те вклады, которые доступны любому клиенту. Не берутся в расчёт ставки с капитализацией процентов, а также вклады с дополнительными условиями — например, покупка инвестиционных паёв, открытие инвестиционного счёта или оформление страховки. Также не учитываются вклады со сроками, разбитыми на периоды с разными ставками.