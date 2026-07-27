ЦБ ужесточил лимиты по кредитам для заёмщиков с высокой долговой нагрузкой

Банк России ужесточает правила кредитования на конец 2026 года. Регулятор снизил лимиты на выдачу займов закредитованным гражданам по потребительским кредитам наличными и займам под залог имущества. Ограничения распространяются и на МФО.

«ЦБ ужесточил на IV квартал 2026 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам (займам) без лимита кредитования, нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости и автомототранспортных средств. Сохранены значения МПЛ по необеспеченным потребительским кредитам (займам) с лимитом кредитования», — говорится в сообщении.

Согласно отчётности регулятора, во втором квартале 2026 года объем необеспеченного потребительского кредитования увеличился на 2,8%, что было обусловлено преимущественно активным оформлением кредитов наличными. Уровень проблемной задолженности остается неизменным: на 1 июля он составил 13,2% против 13,1% на 1 марта. При этом качество новых выдач улучшилось: доля кредитов с просрочкой свыше 30 дней (на третий месяц обслуживания) для займов, выданных в апреле 2026 года, составила 0,7% по кредитам наличными и 2,4% по картам. В годовом выражении этот показатель снизился на 0,9 п.п. в обоих сегментах.