Эмоциональная привязанность: Почему делёжка дачи раскалывает семьи

Дача нередко становится причиной более острых семейных конфликтов при разделе наследства, чем квартира, заявил эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович. По его словам, загородный участок воспринимается не просто как недвижимость, а как часть семейной истории.

Особую ценность создают годы вложенного труда и связанные с местом воспоминания. Из-за этого родственникам сложнее согласиться на продажу участка или денежную компенсацию, даже если такой вариант был бы самым простым. Дополнительной причиной споров становится разное представление о справедливом разделе.

Почти половина россиян не считают обязательным делить наследство между детьми поровну, поэтому каждый из претендентов может быть уверен, что именно он заслуживает большую долю. Закон позволяет разделить участок, выкупить доли у других наследников или продать имущество и распределить деньги. Однако эмоциональная привязанность часто мешает прийти к компромиссу, заключил собеседник RuNews24.ru.

Ранее Life.ru рассказывал, чем дарственная отличается от завещания и какой вариант может оказаться выгоднее для наследников. Так, при завещании имущество переходит только после смерти владельца, тогда как дарение предполагает передачу права собственности ещё при его жизни.