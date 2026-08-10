Юрист объяснил, переходит ли обязанность по уплате алиментов к наследникам

Принятие наследства в России не обязывает наследника продолжать выплачивать алименты за умершего, однако если у покойного был долг по таким платежам, его придётся погасить. Об этом РИА «Новости» рассказал юрист, генеральный директор правового бюро «Стратегия» Геннадий Карпов.

«Не наследуются обязательства, неразрывно связанные с личностью умершего. Например, обязанность выплачивать алименты, компенсировать вред здоровью или иные личные обязательства прекращаются со смертью должника», — сообщил юрист.

При этом, если наследник принимает имущество покойного, вместе с ним он автоматически получает и обязанность погасить долг по алиментам. Если же человек вовсе отказывается от наследства, то ни активы, ни обязательства умершего к нему не переходят.

Ранее адвокат Тимур Чанышев пояснил, как могут быть погашены долги Елены Блиновской, если она не успеет сделать это при жизни. По его словам, дети блогерши не несут автоматической ответственности за её задолженности. Выплата долгов наследниками возможна только на добровольной основе.