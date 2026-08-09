Миллиарды не простят: Юрист объяснил, кому достанутся долги Блиновской в случае её смерти

Адвокат Тимур Чанышев пояснил, как могут быть погашены долги Елены Блиновской, если она не успеет сделать это при жизни. По его мнению, дети блогерши не несут автоматической ответственности за её задолженности. Выплата долгов наследниками возможна только на добровольной основе.

«Наследники отвечают по долгам умершего только в случае принятия наследства и исключительно в пределах стоимости полученного по наследству имущества. При отказе от наследства отвечать по долгам они не будут», — отметил Чанышев в беседе с ТАСС.

Чанышев пояснил, что статус банкрота вовсе не гарантирует Блиновской избавление от всех долгов. Даже после реализации имущества суд может отказать в их списании. Более того, закон запрещает аннулировать долги, возникшие в результате умышленных преступлений, таких как неуплата налогов. Если после завершения процедуры останется непогашенная сумма, она перейдёт по наследству, но наследники будут отвечать по этим обязательствам только в рамках стоимости полученного ими имущества.

Кассационная инстанция ранее подтвердила законность приговора Елене Блиновской, осужденной за налоговые преступления и легализацию денежных средств. Суд отклонил ходатайства защиты о смягчении наказания и предоставлении отсрочки исполнения приговора до достижения младшим ребёнком 14-летнего возраста. Напомним, в марте 2025 года блогер была приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание доходов.