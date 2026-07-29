Находящийся на СВО Блиновский навещает жену в колонии — адвокат раскрыла детали

Несмотря на статус «звёздной пары», для Блиновских действуют суровые правила Уголовно-исполнительного кодекса. Адвокат мужа блогера Елены Блиновской Алексея Блиновского подтвердила Life.ru, что её подзащитный, который сейчас находится на СВО, поддерживает связь с детьми «по мере возможности», а с Еленой видится лишь в рамках положенных законом свиданий.

Адвокат высказалась по поводу Алексея Блиновского. Видео © Life.ru

«Он сейчас на СВО. Никакой конкретики нету, потому что никакая конкретика не разглашается в данной ситуации», — отрезала защитница.

А вот с семьей у Алексея, судя по всему, полный порядок — строго по букве закона. Адвокат подтвердила, что Блиновский поддерживает связь с детьми «по мере возможности», а также не забывает и о супруге — ездит к ней в колонию во Владимирскую область.

Но есть важный нюанс: навещать жену Алексей может только тогда, когда ему дают отпуск. И если раньше ходили слухи о частых встречах, то теперь расклад такой: долгосрочное свидание (целых трое суток) положено Алексею всего раз в полгода, краткосрочное — раз в три месяца.

«Когда точно он бывал, и совпадает ли отпуск — тоже вопрос», — резюмировала собеседница Life.ru.

Напомним, в апреле 2024 года муж автора «Марафона желаний» заключил контракт с Минобороны о прохождении службы в ВС РФ и отправился на СВО. Блиновский участвует в военной операции с марта в составе Донецкого корпуса, уехав в ДНР. На фронт он ушёл, предположительно, из желания сохранить бизнес.

Кассационная инстанция ранее сегодня подтвердила законность приговора Елене Блиновской, осужденной за налоговые преступления и легализацию денежных средств. Суд отклонил ходатайства защиты о смягчении наказания и предоставлении отсрочки исполнения приговора до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. Напомним, в марте 2025 года блогер была приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание доходов.