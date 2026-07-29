В робе и косынке: Елена Блиновская вышла на связь из колонии – видео

Блогер Елена Блиновская, которой суд сегодня отказал в отсрочке исполнения наказания , вышла на связь для участия в заседании из колонии. Как передаёт корреспондент Life.ru, королева марафонов была в тюремной робе и косынке. Напомним, что в колонии она работает швеёй.

Напомним, во Владимирской колонии бывшая блогерша Елена Блиновская работает швеёй и получает зарплату около 6700 рублей в месяц. Она получила тюремный срок в 4,5 года за неуплату налогов и отмывание денег. Супруг королевы марафонов Алексей Блиновский также был признан причастным к её махинациям с финансами. Он ушёл на СВО. Алексей помогает развёртывать 3D-производство для беспилотников. Мужчина числится второй год в пятой ОМСБР в ДНР.