Жена Роберта Паттинсона угодила на операционный стол с грыжей от джинсов скинни
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Жена известного американского актёра Роберта Паттисона модель Сьюки Уотерхаус загремела в больницу из-за грыжи, которая у неё образовалась из-за слишком длительного ношения джинсов скинни. Об этом она сообщила у себя в соцсети Х.
«Полгода назад я носила такие узкие штаны, что у меня образовалась грыжа, о которой я боялась вам рассказать», — написала Уотерхаус. В итоге за дело взялись хирурги, сейчас модель в порядке.
Напомним, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус стали мужем и женой в новогодние праздники в этом году. Пара тайно расписалась на Карибских островах, а на церемонию были приглашены только самые близкие друзья и родственники. Вместе с ними была их крошка-дочь.