Жена Роберта Паттинсона угодила на операционный стол с грыжей от джинсов скинни

Жена известного американского актёра Роберта Паттисона модель Сьюки Уотерхаус загремела в больницу из-за грыжи, которая у неё образовалась из-за слишком длительного ношения джинсов скинни. Об этом она сообщила у себя в соцсети Х.

«Полгода назад я носила такие узкие штаны, что у меня образовалась грыжа, о которой я боялась вам рассказать», — написала Уотерхаус. В итоге за дело взялись хирурги, сейчас модель в порядке.