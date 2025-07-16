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16 июля, 14:23

Жена Роберта Паттинсона угодила на операционный стол с грыжей от джинсов скинни

Обложка © X / Suki Waterhouse

Обложка © X / Suki Waterhouse

Жена известного американского актёра Роберта Паттисона модель Сьюки Уотерхаус загремела в больницу из-за грыжи, которая у неё образовалась из-за слишком длительного ношения джинсов скинни. Об этом она сообщила у себя в соцсети Х.

«Полгода назад я носила такие узкие штаны, что у меня образовалась грыжа, о которой я боялась вам рассказать», — написала Уотерхаус. В итоге за дело взялись хирурги, сейчас модель в порядке.

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Напомним, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус стали мужем и женой в новогодние праздники в этом году. Пара тайно расписалась на Карибских островах, а на церемонию были приглашены только самые близкие друзья и родственники. Вместе с ними была их крошка-дочь.

Владимир Озеров
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