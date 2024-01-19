Врач объяснила, могут ли узкие джинсы довести до бесплодия и изжоги Врач Филёва: Слишком узкие джинсы могут вызвать изжогу и молочницу 19 января, 09:16 Обложка © Shutterstock

Мода на экстремально узкие джинсы проходит, но многие продолжают их носить якобы из-за удобства. Однако на самом деле, если часто и подолгу носить скинни, можно заработать несколько проблем со здоровьем. Их Лайфу перечислила врач Александра Филёва.

Действительно, если носить тесные брюки слишком часто и подолгу, то кровообращение в области малого таза и нижних конечностей может нарушиться. Основными симптомами могут быть боль, чувство онемения и дискомфорт в ногах, покалывание в икроножных мышцах и области бёдер.

Но вот страшилки о том, что скинни могут стать причиной бесплодия, медицинских доказательств не имеют: чтобы такое произошло, носить утягивающие брюки нужно круглосуточно, не снимая их ни на секунду. Александра Филёва Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

При этом слишком узкие джинсы могут спровоцировать локальное повышение температуры в области паха. У мужчин это может привести к ухудшению качества семенной жидкости, а у женщин — к обострению вагинального кандидоза (молочницы), предупреждает Филёва. Чтобы этого избежать, лучше отдавать предпочтение более широким брюкам из натуральных тканей. Также желательно носить нижнее бельё из натуральных материалов — оно будет поддерживать нормальное потоотделение, а значит, способствовать правильной терморегуляции паховой области.

Любители джинсов с низкой посадкой и коротких курток часто сталкиваются с переохлаждением поясничной области. Неприятные последствия такого явления — цистит (воспаление мочевого пузыря) и невралгия пояснично-крестцового отдела, боль в пояснице.

"Ещё одна проблема касается не самих скинни, а скорее их размера. Если регулярно носить брюки, стягивающие живот, то это может привести к неправильной работе пищеварительной системы: желудочный сок будет забрасываться в пищевод и человека начнёт мучить изжога", — рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест".

Как же выбрать брюки и джинсы, которые не будут стоить вам здоровья? Во время примерки попробуйте присесть, сделать широкие шаги. Также стоит обратить внимание на состав ткани и качество красителей. Лучше всего выбирать одежду из натуральных материалов, без резких или химических запахов.

Кстати, узкие джинсы особенно не рекомендуют носить в холодное время года. А свободные брюки, напротив, создают между поверхностью тела и тканью одежды воздушную прослойку, которая дополнительно защищает от мороза и сохраняет тепло.

Авторы Андрей Горяничев