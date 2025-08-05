В Госдепе подтвердили, что Уиткофф посетит Россию на этой неделе

«Специальный посланник Уиткофф на этой неделе отправится в Россию. Мы можем это подтвердить. <...> У меня нет для вас деталей», — заявила представитель внешнеполитического ведомства США во время брифинга.

Напомним, глава американской миссии в НАТО Мэттью Уитакер 1 августа сообщил, что спецпредставитель президента США посетит Москву на выходных после поездки в Израиль, однако визит так и не состоялся. О готовящейся поездке Уиткоффа в Россию также заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. В понедельник хозяин Белого дома уточнил, что спецпосланник будет в Москве 6 или 7 августа. По мнению политолога Нората Аджамяна, предстоящий визит Стивена Уиткоффа в РФ может стать последней попыткой договориться до истечения срока ультиматума Трампа. Эксперт допустил, что переговоры могут затронуть идею «воздушного перемирия» между Россией и Украиной.