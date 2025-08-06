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Регион
6 августа, 03:33

Самолёт, предположительно, с Уиткоффом на борту пересёк границу с РФ

Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

Стив Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DT phots1

Самолёт аналогичного типа, на котором летает спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, пересёк границу России. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Воздушное судно Bombardier Global 7500, вылетевшее из Флориды, пересекло границу с Российской Федерацией в среду, около 6.11 по московскому времени.

Самолёт с Уиткоффом на борту, предположительно, вылетел из США
Самолёт с Уиткоффом на борту, предположительно, вылетел из США

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Соединённые Штаты проведут встречу 6 августа. Республиканец добавил, что по результатам этих переговоров он намерен принять решение о возможном расширении антироссийских санкций. Комментируя возможность введения 100-процентных пошлин на товары государств, покупающих энергоресурсы российского происхождения, хозяин Белого дома подчеркнул, что никогда не устанавливал процент.

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Алена Пенчугина
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