Воздушное судно Bombardier Global 7500, вылетевшее из Флориды, пересекло границу с Российской Федерацией в среду, около 6.11 по московскому времени.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Соединённые Штаты проведут встречу 6 августа. Республиканец добавил, что по результатам этих переговоров он намерен принять решение о возможном расширении антироссийских санкций. Комментируя возможность введения 100-процентных пошлин на товары государств, покупающих энергоресурсы российского происхождения, хозяин Белого дома подчеркнул, что никогда не устанавливал процент.