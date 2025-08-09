На Украине узнали детали подготовки к переговорам Путина и Трампа

Основные принципы мирного урегулирования украинского конфликта уже согласованы между Россией и США. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале.

«Важная деталь, на которую мало кто обращает внимание — то, что Трамп передал Путину некие предложения по окончанию войны, которые в Кремле «сочли приемлемыми». То есть, это Трамп делает Путину предложение, которое они будут обсуждать на личной встрече», — написал Дубинский.

Дубинский считает несостоятельными утверждения о недоразумениях и попытки представить ситуацию иначе, а также указал, что действия Владимира Зеленского, который ищет поддержки у европейских лидеров, не меняют того, что США уже определили основные принципы мирного договора и перемирия.