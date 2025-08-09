Знак свыше?! Саммит Путина и Трампа пройдёт на Успение Пресвятой Богородицы

Саммит президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске состоится в день важного православного праздника – Успения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Встреча лидеров запланирована на 15 августа — дату, когда православная церковь в Америке отмечает Успение Пресвятой Богородицы. В Русской православной церкви этот праздник празднуется по юлианскому календарю 28 августа. Дмитриев подчеркнул символическое значение выбранной даты, связанной с темой мира и примирения.