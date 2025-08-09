Встреча Путина и Трампа
9 августа, 15:06

Знак свыше?! Саммит Путина и Трампа пройдёт на Успение Пресвятой Богородицы

Дмитриев: Саммит Путина и Трампа совпадёт с православным праздником Успения

Обложка © Life.ru

Саммит президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске состоится в день важного православного праздника – Успения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Встреча лидеров запланирована на 15 августа — дату, когда православная церковь в Америке отмечает Успение Пресвятой Богородицы. В Русской православной церкви этот праздник празднуется по юлианскому календарю 28 августа. Дмитриев подчеркнул символическое значение выбранной даты, связанной с темой мира и примирения.

«Православная церковь на Аляске имеет русские корни. Какой бы ни была ваша вера, этот праздник направлен на милосердие и примирение, — выбирайте диалог, выбирайте мир», — написал Дмитриев.

Ряд стран попытается сорвать встречу Путина и Трампа, предупредил спецпред Кремля

Напомним, Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске. Кремль посчитал выбор места обоснованным. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что лидеры рассмотрят пути долгосрочного решения конфликта на Украине. Владимир Зеленский может посетить встречу. В США ожидают значительного прогресса от этого саммита. Выбор Аляски для встречи Путина и Трампа символичен. Журналист Чей Боуз сообщил, что Зеленский крайне обеспокоен предстоящими переговорами.

Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: что нельзя делать в этот святой день
