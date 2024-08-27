Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: что нельзя делать в этот святой день

28 августа — день, который имеет особое значение для православных верующих. Это время завершения Успенского поста, праздник, посвящённый Успению Пресвятой Богородицы. В этот день не только соблюдаются церковные каноны, но и чтятся народные традиции и приметы, передаваемые из поколения в поколение. Что можно и чего нельзя делать на Успение и какие приметы связаны с этим днём? Давайте разберёмся.

Что за праздник Успение Пресвятой Богородицы?

28 августа: как провести Успение правильно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mateusz Kuca

Успение Пресвятой Богородицы — один из двунадесятых праздников, который почитается наравне с Рождеством и Пасхой. «Он посвящён дню, в который Пресвятая Дева, Матерь Господа Иисуса Христа, уснула плотью и через несколько дней была вознесена Господом на Небо», — делится с Life.ru Михаил Проходцев, настоятель строящегося храма в честь святой Блаженной Матроны Московской. В православной традиции Успение называют «второй Пасхой», ведь именно в этот день христиане вспоминают переход Богородицы в вечную жизнь.

Что значит Успение?

Традиции и запреты на Успение 28 августа. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chubykin Arkady

Слово «Успение» происходит от славянского «успати», что означает «уснуть» или «успокоиться». В религиозном контексте это означает не просто смерть, а мирное и спокойное завершение земного пути. Согласно преданию, Богородица заранее узнала о своей кончине и была подготовлена к ней духовно. В день Успения Пресвятая Дева вознеслась на небеса, где воссоединилась со своим Сыном. Для православных этот день является символом надежды на спасение и вечную жизнь.

Это великое чудо, а не смерть. Поскольку в нём, как и в Пасхе, раскрывается вся суть христианской жизни. Смерти нет, и всех, кто стремится быть с Богом, ждёт встреча с ним. Именно поэтому в христианской традиции погребение усопшего — это положение во гроб как в постель. Для того чтобы после долгого сна, в день Страшного Суда, усопший воскрес на суд и узнал свою участь в вечности. Праздник Успения вдохновляет нас жить праведно. А Пресвятая Богородица, первая ходатаица о нас перед Престолом Божиим, всегда нам в этом Помощница. Михаил Проходцев Настоятель строящегося храма в честь святой Блаженной Матроны Московской

Что можно делать 28 августа 2024 года

Что можно и нельзя делать на Успение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Успение Пресвятой Богородицы — это день, который требует не только соблюдения духовных практик, но и следования народным традициям. Вот что верующие могут и должны делать в этот святой день: Посетить храм . Верующие обычно отправляются на праздничную службу, где молятся о здоровье близких и просят у Богородицы защиты.

. Верующие обычно отправляются на праздничную службу, где молятся о здоровье близких и просят у Богородицы защиты. Помогать нуждающимся . На Успение принято делиться с теми, кто в этом нуждается. Увидели нищего у церкви? Подайте ему милостыню — добро вернётся сторицей.

. На Успение принято делиться с теми, кто в этом нуждается. Увидели нищего у церкви? Подайте ему милостыню — добро вернётся сторицей. Собрать семью за праздничным столом . Этот день — отличная возможность собраться с родными, отпраздновать завершение поста и поблагодарить друг друга за поддержку.

. Этот день — отличная возможность собраться с родными, отпраздновать завершение поста и поблагодарить друг друга за поддержку. Прогулки на свежем воздухе. Лето подходит к концу, стоит насладиться последними тёплыми днями. Можно устроить небольшую поездку или просто провести время на природе.

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 2024 года

Этот праздник полон не только традиций, но и запретов, которые важно соблюдать, чтобы избежать неприятностей: Запрет на работу . В этот день нельзя заниматься физическим трудом, особенно связанным с землёй. Отложите огородные дела и уборку — этот день предназначен для молитвы и отдыха.

. В этот день нельзя заниматься физическим трудом, особенно связанным с землёй. Отложите огородные дела и уборку — этот день предназначен для молитвы и отдыха. Острые предметы под запретом . Лучше не использовать ножи и другие острые предметы, чтобы не привлечь беду. В старину даже хлеб ломали руками, чтобы избежать неприятностей.

. Лучше не использовать ножи и другие острые предметы, чтобы не привлечь беду. В старину даже хлеб ломали руками, чтобы избежать неприятностей. Никаких ссор и споров . Успение — день мира и согласия. Конфликты и ссоры могут привести к одиночеству и разладу в семье.

. Успение — день мира и согласия. Конфликты и ссоры могут привести к одиночеству и разладу в семье. Не отказывайте в помощи . Если кто-то просит помощи, нельзя отказывать. Верится, что отказ в этот день может обернуться тем, что вскоре вам самим потребуется помощь, но никто не откликнется.

. Если кто-то просит помощи, нельзя отказывать. Верится, что отказ в этот день может обернуться тем, что вскоре вам самим потребуется помощь, но никто не откликнется. Внимание к внешнему виду. Женщинам стоит быть особенно аккуратными в этот день. Грязная или мятая одежда может навлечь беду.

Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Приметы в день Успения Пресвятой Богородицы 28 августа

Народные приметы на Успение Пресвятой Богородицы всегда играли важную роль в жизни верующих. Вот несколько из них, которые помогут вам лучше подготовиться к этому дню: Роса на траве утром — признак того, что не стоит выходить на улицу в обуви. Нарушение этого правила может привести к болезни.

— признак того, что не стоит выходить на улицу в обуви. Нарушение этого правила может привести к болезни. Пасмурное утро предвещает дождливую осень. Если же небо ясное, можно рассчитывать на тёплую и мягкую зиму.

предвещает дождливую осень. Если же небо ясное, можно рассчитывать на тёплую и мягкую зиму. Гроза в день Успения — к дождливой осени. Если радуга появляется после дождя, зима будет благосклонной.

— к дождливой осени. Если радуга появляется после дождя, зима будет благосклонной. Мухи кусаются — ждите похолодания. Это сигнал о том, что осень придёт раньше, чем обычно.

Приметы и традиции на Успение Пресвятой Богородицы. Фото © Freepik