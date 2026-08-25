Что можно и нельзя делать на Успение 28 августа 2026 года: можно ли работать, убираться и ходить на кладбище

28 августа 2026 года православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Life.ru выяснил, можно ли в этот день работать, убираться, стирать, ходить на кладбище и какие запреты на самом деле являются суевериями.

28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы — один из двунадесятых, то есть важнейших праздников церковного года. В 2026 году Успение выпадает на пятницу.

С этим днём связано множество запретов: говорят, что нельзя работать, убираться, стирать, копать землю, пользоваться ножом, стричь волосы и даже ходить босиком. Однако большинство этих правил не являются церковными запретами.

На Успение можно работать, заниматься необходимыми домашними делами и посещать кладбище. Главное для верующего — по возможности не поставить бытовые заботы выше праздничного богослужения, молитвы и смысла самого дня.

Успение 28 августа 2026 года: что можно и нельзя — коротко

Инфографика © Life.ru: что можно и нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2026 года

Что нужно делать на Успение Пресвятой Богородицы

Главный смысл праздника заключается не в бытовых ограничениях.

Для верующего человека Успение — прежде всего день молитвы и участия в церковной жизни.

По возможности 28 августа принято:

прийти в храм на праздничную службу;

помолиться Божией Матери;

исповедоваться и причаститься, если человек готовился к таинству;

провести день без ссор и конфликтов;

уделить внимание семье;

помочь тому, кто нуждается в поддержке;

вспомнить о смысле праздника и христианской надежде на вечную жизнь.

Празднование начинается ещё вечером 27 августа. В храмах совершается всенощное бдение, а утром 28 августа — Божественная литургия.

В некоторых храмах существует также традиция выносить Плащаницу Божией Матери.

В некоторых православных храмах на Успение существует традиция выносить Плащаницу Божией Матери. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фото с места событий.

Что нельзя делать на Успение 28 августа

Специального церковного списка бытовых действий, которые внезапно становятся грехом именно 28 августа, нет.

Иными словами, Успение не означает, что человек должен весь день бояться взять в руки нож, включить стиральную машину или выйти на работу.

Верующему человеку в праздник, как и в любой другой день, следует избегать прежде всего того, что противоречит христианской жизни:

ссор и сознательного причинения зла другим людям;

оскорблений и сквернословия;

злобы и мести;

злоупотребления алкоголем;

гаданий и оккультных ритуалов;

намеренного отказа в помощи человеку, которому она действительно необходима.

А вот большая часть знаменитых «запретов Успения» относится к народным приметам, а не к церковному уставу.

Можно ли работать на Успение 28 августа

Да, работать на Успение можно.

Церковного правила, которое запрещало бы человеку выполнять профессиональные обязанности в этот день, нет.

Особенно очевидно это в 2026 году: 28 августа выпадает на пятницу, то есть для большинства россиян это обычный рабочий день.

Врачи, водители, продавцы, спасатели, сотрудники предприятий и все остальные люди могут спокойно выйти на свою смену.

Работать на Успение не запрещено: 28 августа 2026 года выпадает на обычный рабочий день — пятницу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Смысл церковной рекомендации другой: если у верующего есть выбор между необязательными делами и богослужением, желательно сначала уделить время празднику.

Работа сама по себе грехом не становится.

Можно ли убираться на Успение

Да, убираться 28 августа можно.

Можно:

мыть посуду;

пылесосить;

мыть пол;

приводить в порядок комнату;

готовить;

заниматься другими необходимыми домашними делами.

Если человек хочет посвятить больше времени богослужению и семье, генеральную уборку можно перенести на другой день. Но это вопрос организации времени, а не церковный запрет.

Оставлять после праздничного стола грязную посуду только потому, что «на Успение нельзя ничего делать», необходимости нет.

Убираться, готовить и мыть посуду на Успение можно — церковного запрета на домашние дела нет. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Можно ли стирать на Успение

Стирать на Успение можно.

Нет церковного запрета ни на ручную стирку, ни на использование стиральной машины.

Представление о том, что включённая 28 августа стиральная машина может навлечь неприятности, относится к бытовым суевериям.

Если стирка необходима — её можно выполнить.

Можно ли работать в огороде на Успение

Да, работать на земле и в огороде можно.

Успение приходится на конец августа, когда у дачников и сельских жителей продолжается уборка урожая, поэтому вопрос особенно популярен.

Можно:

собирать овощи и фрукты;

поливать растения;

копать;

пользоваться лопатой;

работать тяпкой и граблями;

заниматься другими необходимыми садовыми работами.

Церковного запрета «протыкать землю» в этот день нет.

Если работа не срочная, верующий человек может перенести её на время после службы. Но утверждение, что воткнутая в землю лопата обязательно принесёт несчастье, — народное поверье.

Можно ли пользоваться ножом на Успение

Да. Ножами и другими острыми предметами пользоваться можно.

Существует старая народная примета, согласно которой на Успение нельзя резать хлеб и вообще брать в руки нож. В некоторых вариантах поверья хлеб следовало только ломать руками.

К церковным правилам этот запрет отношения не имеет.

Можно готовить еду, нарезать продукты, пользоваться ножницами и другими бытовыми инструментами.

Можно ли шить, вязать и заниматься рукоделием

Можно.

Шить, вязать и заниматься рукоделием на Успение можно: запрет на иголки относится к народным поверьям. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Церковь не запрещает 28 августа:

шить;

вязать;

вышивать;

пользоваться иголкой;

заниматься другим рукоделием.

В основе подобных запретов лежат народные представления о том, что в большие праздники следует полностью отказаться от хозяйственной работы.

Современное церковное объяснение другое: важна не боязнь бытовых действий, а правильная расстановка приоритетов в праздничный день.

Можно ли мыться и принимать душ на Успение

Да, можно.

Ни принятие душа, ни мытьё головы, ни обычные гигиенические процедуры в день Успения не запрещены.

Представление о том, что в церковный праздник нельзя мыться или посещать баню, не является общецерковным правилом.

Если поход в баню превращается в шумное застолье с чрезмерным употреблением алкоголя — вопрос уже не в самой бане, а в характере такого времяпрепровождения.

Можно ли стричься на Успение

Стричь волосы на Успение можно.

Нет церковного правила, запрещающего:

стричь волосы;

красить их;

делать причёску;

стричь ногти;

делать маникюр;

посещать парикмахера.

Существует народная примета, особенно связанная с незамужними девушками: якобы стрижка 28 августа может отсрочить свадьбу.

Стричь волосы и ногти на Успение можно — церковного запрета на такие процедуры нет. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Это суеверие.

Дата стрижки не определяет будущую семейную жизнь человека.

Можно ли ходить на кладбище на Успение

Посещать кладбище на Успение не запрещено.

Однако есть важное уточнение: 28 августа не является специальным днём поминовения усопших.

Успение посвящено завершению земной жизни Богородицы, но смысл праздника в православной традиции связан не столько со смертью, сколько с надеждой на вечную жизнь.

Поэтому церковная традиция не требует обязательно идти 28 августа на кладбище.

Если верующий выбирает между праздничной литургией и поездкой на могилу близкого, логичнее сначала посетить храм.

При этом:

приехать на кладбище можно;

убрать могилу можно;

положить цветы можно;

помолиться об умершем близком можно.

Никакой «плохой приметой» посещение кладбища на Успение не является.

Можно ли поминать умерших на Успение

Молиться об умерших родственниках можно.

Но Успение не относится к родительским субботам или другим специальным дням общецерковного поминовения усопших.

Приходить на кладбище на Успение можно, однако 28 августа не является специальным поминальным днём. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поэтому превращать праздник в исключительно поминальный день не стоит.

Главное богослужебное содержание 28 августа посвящено самой Богородице и празднику Её Успения.

Можно ли ходить босиком на Успение

Можно.

Одна из самых известных народных примет утверждает, что утром 28 августа нельзя ходить босиком по росе.

Росу называли «слезами Богородицы», а наступившему на неё человеку сулили болезни и несчастья.

Это фольклорное поверье.

Церковного запрета ходить босиком по земле или траве на Успение нет.

Правда ли, что нельзя надевать старую или тесную обувь

Нет.

Существует примета: если натереть ногу на Успение, то впереди человека якобы ждёт тяжёлый период жизни.

На самом деле неудобная обувь опасна лишь вполне реальными мозолями и травмами.

Никакого религиозного значения натёртая 28 августа нога не имеет.

Можно ли играть свадьбу на Успение

Если речь идёт о регистрации брака в ЗАГСе, запрета нет.

Пара может официально зарегистрировать отношения 28 августа.

Возможность венчания на Успение лучше заранее согласовать с конкретным храмом. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Но церковное Венчание — отдельный вопрос.

Успение — один из главных праздников церковного года, поэтому многие приходы рекомендуют не совмещать общецерковное торжество со своим личным праздником.

При этом сам факт двунадесятого праздника не создаёт универсального абсолютного запрета на Венчание. Возможность совершить таинство в конкретный день следует заранее уточнять непосредственно в храме.

Для верующей пары наиболее простой вариант — выбрать для Венчания другую дату.

Можно ли отмечать день рождения на Успение

Да.

Если день рождения человека приходится на 28 августа, переносить его из-за церковного праздника необязательно.

Можно собраться с семьёй и близкими.

Для верующих имеет смысл лишь учитывать характер дня: избегать чрезмерного застолья, пьянства и других излишеств.

Кроме того, в 2026 году Успение приходится на пятницу, поэтому праздничное меню для соблюдающих церковный календарь имеет свои особенности.

Что можно есть на Успение 28 августа 2026 года

В 2026 году здесь есть важнейший нюанс.

Двухнедельный Успенский пост соблюдается с 14 по 27 августа, но 28 августа приходится на пятницу.

Поэтому в день Успения действует праздничное послабление: разрешается рыба.

28 августа 2026 года для соблюдающих церковный календарь можно есть:

рыбу;

овощи;

фрукты;

крупы;

грибы;

бобовые;

хлеб и другие постные продукты.

При этом мясо, яйца и молочные продукты оставляют до следующего дня.

Полностью разговеться в 2026 году можно 29 августа.

На Успение 28 августа 2026 года разрешается рыба: праздник приходится на пятницу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Подробный календарь питания, правила последних дней поста и точные даты разговения Life.ru разобрал в отдельном материале «Успенский пост 2026: когда заканчивается и что можно есть 28 августа».

Какие молитвы читают на Успение

На праздничном богослужении звучат особые песнопения Успения Пресвятой Богородицы — в том числе тропарь, кондак и величание.

Молиться можно и дома.

Для этого необязательно знать специальные тексты наизусть: можно прочитать молитву по молитвослову или обратиться к Божией Матери своими словами.

Подробно о тропаре, кондаке, молитвах дома и в храме Life.ru рассказывает в материале «Молитвы на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: что читать дома и в храме».

Почему на Успение столько запретов

Большинство необычных запретов связано не с православным вероучением, а с народной культурой.

Для крестьян конец августа был важнейшим периодом сельскохозяйственного года. Церковный праздник постепенно переплетался с представлениями об урожае, земле, погоде, браке и будущем благополучии.

Так появились поверья:

Нельзя пользоваться ножом — иначе случится несчастье.

Нельзя ходить босиком по росе — она считалась «слезами Богородицы».

Нельзя стричь волосы девушке — иначе она долго не выйдет замуж.

Нельзя надевать тесную обувь — натёртая нога якобы предвещает трудности.

Нельзя втыкать в землю острые предметы — земле следует дать отдохнуть.

Нельзя заниматься рукоделием — иголка и ножницы якобы могут «разрезать» удачу.

Все эти представления интересны как элементы народной традиции, но считать их требованиями Православной церкви неправильно.

Народные приметы на Успение 28 августа

По Успению наши предки пытались определить, какой будет осень и зима.

Среди известных погодных примет:

радуга 28 августа — к тёплой осени;

много паутины — к морозной и малоснежной зиме;

туман — к хорошему урожаю грибов;

дождь — к сырой осени;

гроза — к раннему похолоданию.

Разумеется, народные приметы не являются метеорологическим прогнозом и не имеют отношения к церковным правилам.

Народные приметы на Успение связаны с погодой, урожаем и бытом, но не являются церковными правилами. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Что за праздник Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы — один из двенадцати главных православных праздников после Пасхи.

Русская православная церковь ежегодно отмечает его 28 августа по новому стилю, или 15 августа по старому.

Согласно церковному Преданию, перед завершением земной жизни Богородица получила весть о скорой кончине. В Иерусалиме собрались апостолы, чтобы проститься с Ней.

Само название «Успение» связано со словом «уснуть». В христианской традиции праздник поэтому воспринимается не как день безысходной скорби, а как напоминание о переходе от земной жизни к вечной.

Именно поэтому Успение — торжественный праздник.

Когда начинается празднование Успения

Праздничное богослужение начинается уже вечером 27 августа.

Верующие могут прийти в храм на всенощное бдение.

Утром 28 августа совершается Божественная литургия.

Расписание конкретного храма следует уточнить заранее: время начала служб может различаться.

Главные правила Успения: что важно запомнить

Успение не нужно превращать в день страха перед бытовыми запретами.

Работать — можно.

Убираться — можно.

Стирать — можно.

Готовить — можно.

Работать в огороде — можно.

Пользоваться ножом — можно.

Стричься — можно.

Ходить на кладбище — можно.

Если есть возможность, верующему человеку желательно организовать день так, чтобы бытовые дела не вытеснили праздничную службу и молитву.

А вот бояться, что нож, ножницы, уборка, причёска или лопата способны сами по себе навлечь беду, не следует.

FAQ: что можно и нельзя делать на Успение 28 августа

Можно ли работать на Успение?

Да. Церковного запрета на работу нет. Если есть возможность, верующему желательно оставить время для богослужения и молитвы.

Можно ли убираться 28 августа?

Да. Можно мыть полы, посуду, пылесосить и выполнять другие домашние дела.

Можно ли стирать на Успение?

Да. Стирка не запрещена ни вручную, ни в стиральной машине.

Можно ли работать в огороде?

Да. Можно собирать урожай, копать, поливать растения и пользоваться садовым инвентарём.

Можно ли копать землю на Успение?

Да. Запрет «протыкать землю» относится к народным поверьям.

Можно ли пользоваться ножом 28 августа?

Да. Церковного запрета на ножи, ножницы и другие острые предметы нет.

Можно ли стричься на Успение?

Да. Стрижка, окрашивание волос, маникюр и другие обычные процедуры не запрещены.

Можно ли мыться на Успение?

Да. Принимать душ, мыть голову и соблюдать обычную гигиену можно.

Можно ли ходить на кладбище?

Да. Но Успение не является специальным поминальным днём. Если есть возможность, сначала стоит посетить праздничную службу.

Можно ли поминать умерших?

Молиться за умерших можно. Однако главным содержанием дня остаётся праздник Успения Богородицы.

Можно ли играть свадьбу 28 августа?

Зарегистрировать брак в ЗАГСе можно. Возможность Венчания необходимо заранее согласовать с конкретным храмом.

Можно ли есть мясо на Успение в 2026 году?

Для соблюдающих церковный календарь — нет. 28 августа 2026 года выпадает на пятницу. В праздник разрешена рыба, а полное разговение приходится на 29 августа.

Можно ли есть рыбу 28 августа 2026 года?

Да. Русская православная церковь предусматривает на Успение в пятницу разрешение рыбы.

Что самое главное нельзя делать на Успение?