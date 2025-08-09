Макрон второй раз за неделю позвонил Зеленскому

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл второй за неделю телефонный разговор с Владимиром Зеленским на фоне подготовки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом французский лидер сообщил в своём аккаунте в соцсетях.

«Я только что вновь провел разговор с Зеленским, а также с канцлером [ФРГ Фридрихом] Мерцем и премьер-министром [Великобритании Киром] Стармером», — написал Макрон.

По его словам, будущее Украины нельзя определять без участия самих украинцев, а европейские страны должны стать частью решения, поскольку вопрос касается их безопасности. Макрон также подчеркнул, что Франция, Великобритания и Германия продолжат поддерживать Киев в рамках «коалиции желающих».