27 июля главарь киевского режима Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили предложение о проведении встречи на высшем уровне с участием российского президента Владимира Путина до конца августа. Украинский политик подчеркнул необходимость присутствия европейских представителей на таких переговорах.

«Ожидаем ответа относительно нашего предложения провести встречу на самом высоком уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы», — рассказал Зеленский в соцсетях.

В ходе беседы стороны затронули вопросы военной помощи. Франция пообещала дополнительные поставки ракет для зенитных комплексов SAMP/T и Crotale, а также финансирование производства украинских беспилотников. Макрон подтвердил намерение усилить давление на Россию для достижения прекращения огня.