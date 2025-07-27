Зеленский во время звонка Макрону позвал европейских лидеров на саммит с Путиным
Зеленский и Макрон обсудили возможные переговоры с Путиным в августе
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27 июля главарь киевского режима Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили предложение о проведении встречи на высшем уровне с участием российского президента Владимира Путина до конца августа. Украинский политик подчеркнул необходимость присутствия европейских представителей на таких переговорах.
«Ожидаем ответа относительно нашего предложения провести встречу на самом высоком уровне до конца августа. На ней обязательно должны присутствовать представители Европы», — рассказал Зеленский в соцсетях.
В ходе беседы стороны затронули вопросы военной помощи. Франция пообещала дополнительные поставки ракет для зенитных комплексов SAMP/T и Crotale, а также финансирование производства украинских беспилотников. Макрон подтвердил намерение усилить давление на Россию для достижения прекращения огня.
Ранее турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан высказался о перспективах организации трёхсторонних переговоров с участием глав России, США и Украины. В ходе пресс-конференции дипломат отметил, что встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского может пройти в Стамбуле в обозримом будущем под патронажем Реджепа Эрдогана.