В Британии объяснили, кто «приказал» Зеленскому продолжить переговоры с Россией
Меркурис: Зеленский предложил новый раунд переговоров с Россией по указу США
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США могли оказать давление на Владимира Зеленского, чтобы тот предложил России возобновить переговоры по Украине. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«Моё предположение заключается в этом: администрация Трампа сказала ему, что он не может отказаться от этих переговоров, что он должен их продолжать, американский президент хочет этого и надеется на какой-то прорыв», — указал эксперт.
Меркурис также отметил успешные действия российской стороны в ходе этих переговоров.
Напомним, 23 июля состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров, прошедший в формате закрытых консультаций. Ему предшествовала личная встреча глав делегаций – Владимира Мединского и Рустема Умерова. После завершения переговоров представитель России выступил с официальным заявлением, полную версию которого публиковал Life.ru.