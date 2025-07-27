Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 12:32

В Британии объяснили, кто «приказал» Зеленскому продолжить переговоры с Россией

Меркурис: Зеленский предложил новый раунд переговоров с Россией по указу США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

США могли оказать давление на Владимира Зеленского, чтобы тот предложил России возобновить переговоры по Украине. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Моё предположение заключается в этом: администрация Трампа сказала ему, что он не может отказаться от этих переговоров, что он должен их продолжать, американский президент хочет этого и надеется на какой-то прорыв», — указал эксперт.

Меркурис также отметил успешные действия российской стороны в ходе этих переговоров.

Эрдоган надеется в ближайшее время собрать в Стамбуле Путина, Трампа и Зеленского
Эрдоган надеется в ближайшее время собрать в Стамбуле Путина, Трампа и Зеленского

Напомним, 23 июля состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров, прошедший в формате закрытых консультаций. Ему предшествовала личная встреча глав делегаций – Владимира Мединского и Рустема Умерова. После завершения переговоров представитель России выступил с официальным заявлением, полную версию которого публиковал Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Переговоры в Стамбуле
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar