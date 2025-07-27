В Британии объяснили, кто «приказал» Зеленскому продолжить переговоры с Россией

США могли оказать давление на Владимира Зеленского, чтобы тот предложил России возобновить переговоры по Украине. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Моё предположение заключается в этом: администрация Трампа сказала ему, что он не может отказаться от этих переговоров, что он должен их продолжать, американский президент хочет этого и надеется на какой-то прорыв», — указал эксперт.